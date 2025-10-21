Ecosistema urbano, Salerno avanza di una sola posizione. Bene i rifiuti male la dispersione idrica

“Città grigie tendenti al nero”. E’ la fotografia dei capoluoghi di provincia campani sul fronte della qualità ambientale secondo Ecosistema Urbano 2025, il report di Legambiente sulle performance ambientali di 106 comuni capoluogo.
Salerno guadagna una sola posizione rimanendo in bassa classifica all’87 esimo posto. Lo smog resta emergenza urbana. La situazione è appena sufficiente per Salerno. Per la dispersione della rete idrica, primato negativo a Salerno con il 61%. Sulla questione rifiuti, invece, solo Salerno supera l’obiettivo minimo di legge del 65% di raccolta differenziata. L’estensione delle isole pedonali in Campania si attesta sui 48,6m2 ogni 100 abitanti. Salerno ha solo 10 mq. Sul fronte delle energie rinnovabili, Salerno è fanalino di coda.
Abbiamo commentato i dati nel collegamento con il Mattino di Salerno, insieme al collega Nico Casale.
