Ecosistema Urbano di Legambiente. Salerno guadagna un posto ma resta ancora una città “grigia”, l’intervista

“Città grigie tendenti al nero”. Ecco, in sintesi, la fotografia dei capoluoghi di provincia campani sul fronte della qualità ambientale secondo Ecosistema Urbano 2025 , il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE, sulle performance ambientali di 106 Comuni capoluogo.
Il rapporto ci racconta di capoluoghi campani sempre più gravati dalle tante e solite criticità.
Salerno guadagna una sola posizione rimanendo in bassa classifica 87° posto.
Lo smog resta emergenza urbana. Nessuna delle città capoluogo riesce a rispettare tutti i nuovi valori guida OMS per la qualità dell’aria. Per una visione d’insieme della qualità dell’aria, la situazione è appena sufficiente per Salerno.
Per stimare la dispersione della rete idrica si calcola che la quota di acqua potabile immessa in rete e non consumata per usi civili (domestici, servizi, usi pubblici e usi gratuiti), industriali e agricoli venga, in qualche modo, dispersa dal sistema. Nel 2024 sono ben tre capoluoghi con perdite superiori o uguali al 50%: primato negativo a Salerno con il 61%.
Sulla questione rifiuti, invece, solo Salerno supera l’obiettivo minimo di legge del 65% di raccolta differenziata fissato per il 2012 con una percentuale del 74%. La produzione di rifiuti rappresenta una delle pressioni ambientali maggiori delle nostre città e non solo laddove si sono verificate delle emergenze legate a raccolta e smaltimento.
Gli indicatori del trasporto pubblico sono costruiti suddividendo le città in base al numero di abitanti. Il servizio di trasporto pubblico, direttamente proporzionale alla popolazione per quanto riguarda i valori assoluti vede andamenti in crescita per tutte le tipologie di città.
L’estensione media delle isole pedonali nei comuni capoluogo si attesta sui 48,6m2 ogni 100 abitanti. In Campania nessuna città raggiunge questa media. Salerno ha solo 10mq. Nota dolente sul fronte delle energie rinnovabili, dove solo Avellino registra un minimo di diffusione installato nelle strutture pubbliche, Salerno è fanalino di coda.
