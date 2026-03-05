Economia, Scafuri (Confcooperative): “Il modello cooperativo per valorizzare le eccellenze salernitane”

Fare rete per esprimere al meglio il valore del territorio.
Il modello cooperativo per valorizzare le produzioni della provincia di Salerno e della Campania. Se n’è parlato nei giorni scorsi, in un appuntamento tenuto presso la Camera di Commercio di Salerno, su iniziativa di Confcooperative Campania.
Per il presidente Salvatore Scafuri “bisogna promuovere con convinzione il ruolo strategico della cooperazione nello sviluppo dell’agroalimentare regionale. La provincia di Salerno è un territorio – sottolinea – che, per l’agroalimentare, può dire la sua a tutti i livelli. Passiamo dalla Piana del Sele, con ortofrutta e quarta gamma, all’Agro nocerino sarnese, con l’industria del pomodoro. E, poi, abbiamo dei target di eccellenza nelle aree interne di Igp e Dop. Abbiamo un mondo da rappresentare, ma questo mondo non può essere un’articolazione autonoma, piuttosto deve essere parte di un processo che ha delle regole e un cervello che pensa e indica una direzione”.
Ascolta
sviluppo del territorio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.