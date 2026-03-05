Economia, Scafuri (Confcooperative): “Il modello cooperativo per valorizzare le eccellenze salernitane”

05/03/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Fare rete per esprimere al meglio il valore del territorio.

Il modello cooperativo per valorizzare le produzioni della provincia di Salerno e della Campania. Se n’è parlato nei giorni scorsi, in un appuntamento tenuto presso la Camera di Commercio di Salerno, su iniziativa di Confcooperative Campania. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Per il presidente Salvatore Scafuri “bisogna promuovere con convinzione il ruolo strategico della cooperazione nello sviluppo dell’agroalimentare regionale. La provincia di Salerno è un territorio – sottolinea – che, per l’agroalimentare, può dire la sua a tutti i livelli. Passiamo dalla Piana del Sele, con ortofrutta e quarta gamma, all’Agro nocerino sarnese, con l’industria del pomodoro. E, poi, abbiamo dei target di eccellenza nelle aree interne di Igp e Dop. Abbiamo un mondo da rappresentare, ma questo mondo non può essere un’articolazione autonoma, piuttosto deve essere parte di un processo che ha delle regole e un cervello che pensa e indica una direzione”.

Ascolta
sviluppo del territorio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento