Economia circolare e sostenibilità per il “Sacco” di Sant’Arsenio in visita alle Grotte di Pertosa-Auletta

Economia circolare e sostenibilità ambientale sono stati i temi trattati dagli studenti delle classi terze dell’Istituto “Sacco” di Sant’Arsenio durante la visita presso le grotte di Pertosa-Auletta.
“Laboratorio di sostenibilità. Dal rifiuto alla rinascita: il ciclo virtuoso del compost” questo il focus della lezione di educazione civica oltre i banchi di scuola per far comprendere agli alunni l’importanza del riciclo come processo volto a trasformare scarti organici in nuova vita e per invitare i ragazzi a diventare i protagonisti del cambiamento.
Oltre la visita guidata alla Centrale idroelettrica e al Museo del Suolo, gli studenti hanno avuto la possibilità di assistere agli scavi archeologici che si stanno tenendo in questo periodo nelle Grotte di Pertosa-Auletta, custodi dei resti di un impianto palafitticolo unico in Europa. Un fitto e variegato laboratorio di Formazione Scuola Lavoro all’insegna della scoperta della storia del territorio di appartenenza e di motivazione al rispetto della natura e del suolo, quale presupposto per la creazione di un futuro sostenibile.
L’Istituto “Sacco” di Sant’Arsenio ringrazia la Fondazione Mida Musei Integrati dell’Ambiente e Eduiren, il dipartimento di Iren che hanno consentito ai nostri ragazzi di vivere un’esperienza altamente formativa e coinvolgente.
