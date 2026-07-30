Economia, ambiente e sicurezza al centro dell’appuntamento con il Cavaliere Domenico De Rosa, ospite a Radio Alfa

Le tensioni internazionali, il caro energia e il tema della sicurezza sono stati al centro di un’interessante riflessione fatta a Radio Alfa dal Cavaliere Domenico De Rosa, CEO del Gruppo SMET, operatore logistico internazionale e tra i principali protagonisti dell’intermodalità in Europa.
Il Cavaliere De Rosa ha fatto un’analisisulle principali sfide economiche che interessano imprese e famiglie, soffermandosi sull’aumento dei costi energetici e sulle strategie indispensabili per rilanciare la competitività del sistema produttivo italiano
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de rosa
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