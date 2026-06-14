Eccellenze Salernitane in Tavola, gli accorgimenti per la salute del nostro orto

Tempo di semina ma anche di “cura” dei nostri orti, anche quelli da balcone.
Quali sono gli accorgimenti utili per evitare di usare additivi chimici? Tutti i consigli dall’agronoma Rosa Pepe
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consigli per orto
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