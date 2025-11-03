Eboli, rimosso un cece dal polmone destro di una paziente di 70 anni

Importante intervento all’ospedale “Maria SS. Addolorata” di Eboli, dove l’equipe medica ha estratto con successo un cece che era stato inalato accidentalmente da una donna di 70 anni.
Il cece aveva completamente ostruito il bronco inferiore del polmone destro della donna, causandole gravi difficoltà respiratorie. Grazie al lavoro sinergico tra Pronto Soccorso, Radiologia e Pneumologia Interventistica, l’équipe del dott. Damiano Capaccio, con la dott.ssa Alessandra Cotroneo, la caposala Iolanda Cirillo e l’infermiera Anna Zinna, è riuscita a rimuovere il corpo estraneo in anestesia locale, utilizzando un videobroncoscopio flessibile, mediante una procedura poco comune e altamente specialistica.
“Riconoscere subito i sintomi come tosse insistente e difficoltà respiratoria è fondamentale per intervenire rapidamente”, afferma il dott. Capaccio.
“I corpi estranei nelle vie aeree sono emergenze potenzialmente gravi, soprattutto per bambini e anziani”, ha aggiunto la dott.ssa Cotroneo.
