Eboli, polizia municipale salva una donna aggredita dal compagno in auto

La Polizia Municipale di Eboli è riuscita ad evitare un episodio di violenza nei confronti di una donna.
E’ accaduto mentre gli agenti erano impegnati nella gestione della viabilità in occasione di uno spettacolo.
I caschi bianchi hanno notato un’auto che procedeva lentamente e all’interno una donna trattenuta con la forza da un uomo. La donna urlava e chiedeva aiuto.
Gli agenti sono riusciti a fermare la vettura e intanto hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.
I militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo trasferendola in caserma mentre la donna è stata soccorsa e portata in un luogo sicuro.
Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia mentre per la donna sono state attivate le procedure previste dal codice rosso a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
In base agli accertamenti, è emerso che l’uomo era già destinatario di un provvedimento relativo a un codice rosso ma nei confronti dell’ex moglie. La donna che era in auto con lui, era la nuova compagna con cui convive in un comune del Cilento. La donna avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stata più volte aggredita in casa.
