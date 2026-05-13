Eboli, le rassicurazioni del comune: “I lavori non comporteranno una riduzione del verde”

Gli interventi di riqualificazione urbana nelle aree di via Gonzaga e Piazza Carlo Levi, a Eboli, non comporteranno una riduzione del verde pubblico.
La rassicurazione arriva dal comune, dopo alcune perplessità emerse in città, secondo cui per la sistemazione del quartiere sarà necessario abbattere soltanto sei alberi, già segnalati come pericolosi. Prima di procedere, inoltre, sarà effettuata un’ulteriore perizia agronomica per verificare le condizioni delle alberature interessate.
Gli alberi eventualmente rimossi saranno immediatamente sostituiti e la dotazione complessiva di verde risulterà addirittura incrementata. In Piazza Carlo Levi non è previsto alcun abbattimento: il progetto prevede invece una nuova sistemazione delle aiuole, la creazione di un frutteto urbano e di un’area giochi.
Nel complesso saranno messi a dimora 32 nuovi alberi, oltre a 66 cespugli e roseti e 120 tra siepi e arbusti.
Il comune ricorda inoltre quanto realizzato nel Rione della Pace, dove alcuni alberi sono stati eliminati dopo specifiche verifiche tecniche a causa dei danni provocati alle infrastrutture. In quell’area, evidenzia l’amministrazione, le nuove piantumazioni sono state effettuate in proporzione di dieci a uno rispetto agli abbattimenti.
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