Eboli, al via ExpoSele, la fiera agroalimentare dedicata al futuro dell’agricoltura. Presente anche De Luca

Appuntamento con Exposele, la fiera agroalimentare in programma da oggi a sabato al Palasele di Eboli, fino alle 18.00.
L’evento, con ingresso gratuito, si propone come vetrina delle eccellenze della Piana del Sele e del Sud Italia e come occasione di incontro tra imprese, istituzioni e mercati esteri. Presenti più di 80 espositori.
Tra i partner anche il GAL Colline Salernitane. Dalle 14.00 si parlerà di digital marketing nei processi di internazionalizzazione.
Questa mattina, in occasione dell’inaugurazione dell’evento, presente anche il governatore De Luca.
Alessandro Mazzaro, sul posto, ha raccolto le sue dichiarazioni e quelle del sindaco di Eboli, Mario Conte.
