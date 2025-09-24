Eboli, Chirurgia Toracica Itinerante, due interventi mininvasivi presso l’ospedale

Prosegue con successo il progetto di Chirurgia Toracica Itinerante del Policlinico Universitario Vanvitelli.
Il progetto consente l’esecuzione di interventi di chirurgia toracica in strutture ospedaliere della Regione Campania non dotate di tale specialità, con importanti benefici per i pazienti e le loro famiglie, che possono ricevere trattamenti di alta complessità vicino casa, riducendo così i tempi di attesa e il ricorso alla migrazione sanitaria.
Grazie alla convenzione recentemente stipulata tra il Policlinico Universitario Luigi Vanvitelli e l’Asl Salerno, nell’arco di una sola settimana sono stati eseguiti, per la prima volta presso l’ospedale di Eboli, due interventi di chirurgia toracica con tecnica mininvasiva (toracoscopia). I due pazienti, affetti da versamento neoplastico recidivante, non erano in condizioni cliniche tali da permettere il trasferimento al Policlinico di Napoli. Da qui la decisione di eseguire gli interventi direttamente a Eboli, grazie alla disponibilità e al coordinamento del team multidisciplinare dell’ospedale.
“Gli interventi eseguiti a Eboli – si legge in una nota – confermano che, con una sinergia efficace e la disponibilità di tecnologie avanzate, è possibile portare l’eccellenza chirurgica vicino ai cittadini, indipendentemente dall’area geografica di residenza”.
