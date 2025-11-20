Eboli, blitz antidoga sulla litoranea di Campolongo. Fermate due persone

Spaccio sul litorale di Eboli. Blitz all’alba in una baracca abusiva nella zona di Campolongo.
L’operazione è stata condotta alle 6 di questa mattina dagli agenti della Polizia Municipale, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno. Gli agenti hanno fatto irruzione in una struttura abusiva individuando due cittadini di nazionalità marocchina, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di gestire un’attività di smercio di droga nella zona.
L’intervento è scattato al termine di una mirata attività di indagine e monitoraggio che ha permesso di localizzare il rifugio dei due soggetti nei pressi della via litoranea. Durante la perquisizione dell’alloggio di fortuna, gli agenti hanno trovato e sequestrato 800 euro in contanti, con due coltelli a lama lunga occultati nei comodini e sette telefoni cellulari.
Al momento dell’ingresso degli agenti uno dei due uomini ha tentato di sottrarsi al controllo nascondendosi sotto un letto. Dagli accertamenti successivi è emerso che l’uomo era destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale.
