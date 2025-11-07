Eboli, bimbo ucciso da pitbull. Ha preso il via il processo ai proprietari dei cani

Prima udienza ieri, presso il Tribunale di Salerno, del processo a carico dei due proprietari dei pitbull che, ad aprile del 2024, aggredirono e uccisero un bimbo di appena un anno, Francesco Pio.
Gli imputati sono Gaia Sabato e Fabio Fiorillo. Secondo l’accusa, i due non hanno saputo gestire i due cani, di fatto provocando, sebbene indirettamente, la tragedia. Per loro è scattata l’accusa di omicidio colposo in concorso per omessa custodia dei pitbull. La tragedia accadde nel giardino dell’abitazione della coppia, sulla litoranea di Eboli. I due, assenti, avevano affidato i due cani alla madre del bimbo, momentaneamente ospite in casa.
La ragazza e i fratelli, probabilmente, non furono in grado di gestire Pablo e Totò.
I due cani, improvvisamente, sfuggiti all’attenzione dei presenti, si scagliarono contro il bambino che era in braccio allo zio provocandogli un trauma cranico, fratture multiple e danni agli organi interni. Il piccolo morì in pochi secondi. Nelle prossime udienze saranno ascoltati i testimoni.
