Eboli, bandita la gara per il consolidamento del costone roccioso del Sentiero dell’Ermice 

Il comune di Eboli punta alla valorizzazione e alla messa in sicurezza del Sentiero dell’Ermice, una delle aree più suggestive della città dal punto di vista naturalistico.
E’ stata infatti pubblicata la gara d’appalto bandita dal comune per il consolidamento del costone roccioso del sentiero. C’è tempo fino al 10 dicembre per presentare la propria offerta. Il valore del bando è di 910 mila euro. I lavori, finanziati con fondi PNRR, dovranno essere conclusi entro 306 giorni.
Il progetto prevede la messa in sicurezza del costone e delle sponde dell’alveo fluviale, la sistemazione di aree di sosta e punti belvedere, l’eliminazione barriere architettoniche, la creazione di nuove staccionate e di nuova segnaletica, utilizzando materiali ecosostenibili e nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.
