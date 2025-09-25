Eboli, all’apertura di ExpoSele De Luca ribadisce: “Prima i programmi, poi i candidati”

“Prima i programmi, poi i candidati”. Lo ha ribadito oggi il Governatore della Campania, Vincenzo de Luca, a margine dell’inaugurazione di ExpoSele, che si tiene fino a sabato al Palasele di Eboli.
Come sempre, il presidente della Regione non le ha mandate a dire neanche per quanto riguarda il candidato alla presidenza della Campania Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle.
