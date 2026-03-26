Eboli, all’ICATT si festeggiano i dieci anni di “Diversamente liberi”

La rivista “Diversamente Liberi” compie 10 anni e li festeggia venerdì 27 marzo, dalle ore 15.30 presso l’ICATT (Istituto a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze) di Eboli dove risiede la redazione da febbraio 2016.
Un progetto editoriale di inclusione, fondato e diretto da Vitina Maioriello, che coinvolge una redazione interna di ristretti che, ogni sabato pomeriggio, si riuniscono per confezionare i vari numeri in uscita del periodico insieme ad alcuni volontari di Mi girano le ruote. La sua mission è quella di rendere formativo il tempo della detenzione, e creare un significativo ponte di comunicazione fra il carcere e la società civile in cui le persone detenute andranno a reinserirsi. Sarà presente all’evento la direttrice del carcere, Concetta Felaco.
Soddisfazione è stata espressa a Radio Alfa da Vitina Maioriello
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vitina su diversamente liberi
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