Eboli, all’ICATT si festeggiano i dieci anni di “Diversamente liberi”

26/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La rivista “Diversamente Liberi” compie 10 anni e li festeggia venerdì 27 marzo, dalle ore 15.30 presso l’ICATT (Istituto a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze) di Eboli dove risiede la redazione da febbraio 2016.

Un progetto editoriale di inclusione, fondato e diretto da Vitina Maioriello, che coinvolge una redazione interna di ristretti che, ogni sabato pomeriggio, si riuniscono per confezionare i vari numeri in uscita del periodico insieme ad alcuni volontari di Mi girano le ruote. La sua mission è quella di rendere formativo il tempo della detenzione, e creare un significativo ponte di comunicazione fra il carcere e la società civile in cui le persone detenute andranno a reinserirsi. Sarà presente all’evento la direttrice del carcere, Concetta Felaco. 

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Soddisfazione è stata espressa a Radio Alfa da Vitina Maioriello

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vitina su diversamente liberi
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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