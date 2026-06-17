Eboli, allestita la spiaggia accessibile, il parere di Vitina Maioriello 

È stata inaugurata a Eboli la terza stagione di “Summer on Solidarity Beach”, il progetto promosso dal Comune di Eboli e dall’ASSI – Azienda Speciale Sele Inclusione, in collaborazione con Rafiki e il Comitato di Quartiere Campolongo Aversana.
Il lido attrezzato inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all’accoglienza, all’inclusione e al sostegno delle persone con difficoltà motorie
La struttura rappresenta un punto di riferimento per garantire l’accesso al mare a tutti e ospiterà anche i centri estivi organizzati dall’amministrazione comunale. L’iniziativa punta a coniugare socialità, solidarietà e benessere, offrendo servizi e attività rivolti alla comunità.
All’inaugurazione era presente anche Vitina Maioriello, presidente dell’associazione Mi girano le ruote.
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vitina
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