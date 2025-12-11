Easyjet annuncia l’interruzione dei voli per Milano Malpensa, nuova tegola per l’aeroporto di Salerno. Il punto con Tommaso Siani

11/12/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Ancora una tegola per l’aeroporto di Salerno. Nonostante i dati positivi degli ultimi mesi, la compagnia aerea Easyjet ha annunciato la decisione di cancellare anche il collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1 aprile 2026.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente di Federalberghi, Ilardi che chiede chiarimenti e soluzioni alla società di gestione Gesac. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su aeroporto Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento