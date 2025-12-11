Easyjet annuncia l’interruzione dei voli per Milano Malpensa, nuova tegola per l’aeroporto di Salerno. Il punto con Tommaso Siani

Ancora una tegola per l’aeroporto di Salerno. Nonostante i dati positivi degli ultimi mesi, la compagnia aerea Easyjet ha annunciato la decisione di cancellare anche il collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1 aprile 2026.
Sulla vicenda è intervenuto il presidente di Federalberghi, Ilardi che chiede chiarimenti e soluzioni alla società di gestione Gesac. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su aeroporto Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
