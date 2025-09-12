Giovane operaio cade da un capannone a Contursi Terme, è grave

E’ un giovane di 28 anni, l’operaio che, ieri pomeriggio, ha avuto un grave incidente sul lavoro nell’area industriale di Contursi Terme. Il ragazzo, residente a Campagna, è caduto da un’altezza di circa 4 metri mentre lavorava alla riparazione di un tetto di un capannone.
Per cause da accertare, ha perso l’equilibrio e sarebbe caduto all’indietro. E’ stato soccorso e condotto prima all’ospedale di Oliveto Citra e poi trasferito in eliambulanza al Ruggi di Salerno dove è ora ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione.
