E’ ufficiale, Vincenzo Napoli si è dimesso da sindaco di Salerno

Ho rassegnato, un quarto d’ora fa, nelle mani del segretario generale la mia lettera di dimissione dal mio incarico. La segretaria generale ha provveduto al protocollo della stessa e la invierà ai consiglieri comunali e al presidente del Consiglio comunale, Angelo Caramanno, così come prescrive la procedura”.
Lo conferma il sindaco dimissionario di Salerno, Vincenzo Napoli, conversando con i cronisti a Palazzo di Città. “Sono stato sindaco di Salerno per oltre dieci anni – ricorda – ho lavorato in un contesto complesso, basti ricordare il periodo Covid, che ha reso complicata la nostra azione amministrativa e non solo la nostra, ma è un fatto generale. Posso dire con certezza e con qualche fierezza che ho svolto il mio incarico al meglio delle mie possibilità e, come dice la Costituzione, con disciplina e onore”. Quanto alle motivazioni, Napoli spiega che “si sono verificate, ora, delle modifiche sostanziali dei riferimenti politici del quadro politico che impongono alcune riflessioni. Da un lato, saremmo andati alle elezioni da qui a sei mesi se fosse tutto andato senza Covid e quant’altro. Ora, però, si correva il rischio di svolgere questo resto di consiliatura delegandolo a un’azione ordinaria che non possiamo permetterci”.
A chi gli chiede se il suo sia un addio alla politica, Napoli risponde che “è una cosa alla quale, francamente, non ho pensato”. Ma aggiunge: “Sono a disposizione naturalmente dei miei concittadini e, per quanto riguarda le alchimie della politica, sono a disposizione del mio partito, così come lo sono sempre stato. Ho avuto una militanza politica che fa conto almeno dagli anni Settanta. Ho una storia politica della quale sono fiero. Quindi continuerò a svolgere un ruolo politico nei limiti di quanto sarà possibile fare. Non ho ambizioni. Farò la mia azione di squadra e di supporto al mio partito e alla maggioranza di centrosinistra”.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.