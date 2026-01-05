E’ tornato a casa il sindaco di Castiglione del Genovesi dopo l’aggressione

E’ tornato a casa Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, brutalmente aggredito la sera di Santo Stefano sotto casa da una persona ancora ignota.
“Le mie condizioni sono in miglioramento e sto affrontando con serenità e gradualità il percorso di ripresa”, ha scritto il sindaco in un post sulla pagina facebook del comune. “In questo momento per me doloroso – ha aggiunto Siano – ho sentito forte e sincera la vicinanza di tantissime persone. A tutti coloro che mi hanno espresso affetto, sostegno e solidarietà va il mio più sentito ringraziamento”. Il primo cittadino ha poi sottolineato che un singolo episodio non può e non deve etichettare un’intera popolazione.
Siano era stato colpito alla testa, alle gambe e alle braccia da un uomo armato di bastone o da una spranga di ferro riportato diverse e gravi ferite.
