E’ scomparsa a Salerno la grande attrice teatrale Carla Avarista

Lutto nel mondo del teatro salernitano e nazionale. E’ venuta a mancare nella sua città l’attrice Carla Avarista. Ha interpretato i principali ruoli del teatro classico al pari di quello moderno. Ha insegnato le regole del palcoscenico a centinaia di studenti. Ha ricevuto innumerevoli premi, tra gli ultimi il riconoscimento come migliore attrice protagonista in ‘Angelus Domini’ al Festival Nazionale “Portici in Teatro”.
Tantissimi i messaggi di cordoglio da innumerevoli esponenti del mondo del teatro. “Ci sono persone che lasciano un segno che il tempo non cancella. Carla Avarista è stata una di queste. Con la sua passione, la sua sensibilità, la sua eleganza e il suo amore autentico per il teatro ha saputo emozionare, insegnare e accompagnare il cammino di tanti”, si legge in un post del Teatro dei Barbuti.
“La scomparsa di Carla è una ferita dolorosissima per tutti noi e per l’intera città. Se ne va un’attrice di una bravura immensa, capace di abitare la scena con una naturalezza e una forza espressiva che solo i grandi possedere”, il ricordo di Claudio Tortora, direttore artistico del Teatro Delle Arti.
Listata a lutto la pagina social del Piccolo teatro del Giullare, la ‘casa’ di Avarista dove teneva corsi e dove è stata attrice e regista di innumerevoli spettacoli.
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