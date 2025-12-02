E’ caccia alla banda del bancomat dopo il colpo fallito a Salerno. Il punto con Brigida Vicinanza (Il Mattino)

Un furgone rubato utilizzato come ariete per provare a mettere a segno un “colpo” alla banca, infrangendo i vetri. E’ accaduto ieri notte a Salerno. Nel mirino dei malviventi, intorno alle 3, è finita la cassa automatica esterna della bcc Banca Campania Centro, di via Silvio Baratta. Ma una segnalazione arrivata al 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto in brevissimo tempo.
I militari hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi. Questa mattina, ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
Ascolta
Brigida Vicinanza su assalto bancomat
