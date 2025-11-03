Due risse nel centro cittadino di Eboli, caos e feriti, indagano i carabinieri

Due risse hanno creato caos, ieri sera, nel centro cittadino di Eboli. Il primo episodio al Viale Amendola ha visto protagonisti un uomo e due donne. Sono volati schiaffi, calci e pugni da parte delle due donne contro l’uomo probabilmente per motivi passionali. L’intervento dei clienti di un vicino bar ha bloccato la rissa evitando altre conseguenze.
La seconda rissa è avvenuta intorno alle 22.30, all’esterno di un altro bar del centro cittadino. Per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri tre persone dalle parole sono passate alle mani. Hanno utilizzato anche sedie e fioriere. Due uomini hanno riportato ferite al volto e su altre parti del corpo. Un’altra persona è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Per cercare di ricostruire la dinamica della violenta rissa i carabinieri stanno esaminando le immagini della videosorveglianza.
