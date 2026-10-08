Due operai del Vallo di Diano vittime nello stesso giorno di due incidenti sul lavoro

08/10/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Due tragedie sul lavoro con due vittime della provincia di Salerno nella sola giornata di ieri in Campania. Dopo quella della mattinata ad Apollosa in provincia di Benevento, nel pomeriggio la seconda morte sul lavoro a Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino, dove ha perso la vita il 56enne Pietro Pellegrino, originario di Sassano. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, l’uomo sarebbe caduto per diversi metri dopo il cedimento di un lucernario mentre stava effettuando delle installazioni su un capannone. Risultati inutili i soccorsi del 118. La dinamica sarà ricostruita dai Carabinieri. 

Nel primo incidente sul lavoro ad Apollosa ha perso la vita Antonio De Simone, 46 anni, originario di Montesano sulla Marcellana. L’operaio edile ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori in un’azienda della filiera zootecnica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava realizzando un muro di cemento quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe ceduto improvvisamente, travolgendolo e schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente mortale. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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