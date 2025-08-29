Due incendi sulle colline di Montecorice, a fuoco la macchia mediterranea

Due incendi sono divampati, questa mattina, nel territorio comunale di Montecorice, in località Ortodonico e in località Pistacchio. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di macchia mediterranea, alimentate dal caldo e dal vento che hanno reso più complesse le operazioni di spegnimento.
Sul posto sono intervenute due squadre della comunità montana Alento Monte Stella, che hanno provveduto a circoscrivere i roghi e a mettere in sicurezza l’area. Al momento la situazione risulta sotto controllo, ma il bilancio è già pesante: ettari di vegetazione in fumo e un paesaggio ancora una volta segnato dal fuoco. Sono in corso le attività di bonifica per scongiurare il rischio di nuovi focolai.
