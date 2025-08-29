Due incendi sulle colline di Montecorice, a fuoco la macchia mediterranea

29/08/2025 Cronaca Nessun commento

Due incendi sono divampati, questa mattina, nel territorio comunale di Montecorice, in località Ortodonico e in località Pistacchio. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di macchia mediterranea, alimentate dal caldo e dal vento che hanno reso più complesse le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenute due squadre della comunità montana Alento Monte Stella, che hanno provveduto a circoscrivere i roghi e a mettere in sicurezza l’area. Al momento la situazione risulta sotto controllo, ma il bilancio è già pesante: ettari di vegetazione in fumo e un paesaggio ancora una volta segnato dal fuoco. Sono in corso le attività di bonifica per scongiurare il rischio di nuovi focolai.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Notizie correlate

Lascia un Commento