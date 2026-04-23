Due giovani arrestati a Battipaglia, scoperti con oltre 1 kg di hashish

Due arresti nel corso di servizi antidroga sono stati eseguiti dalla Polizia a Battipaglia. Si tratta di due giovani, entrambi con precedenti, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di circa 1,130 kg di hashish, suddivisa in 14 panetti, nonché di un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento e una noccoliera in acciaio. I due giovani sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.
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