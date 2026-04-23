Due giovani arrestati a Battipaglia, scoperti con oltre 1 kg di hashish

23/04/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Due arresti nel corso di servizi antidroga sono stati eseguiti dalla Polizia a Battipaglia. Si tratta di due giovani, entrambi con precedenti, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di circa 1,130 kg di hashish, suddivisa in 14 panetti, nonché di un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento e una noccoliera in acciaio. I due giovani sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento