Due donne uccise in un solo giorno, in provincia di Salerno. A Serre, Immacolata Paolino, 82 anni, è stata uccisa dal marito di 88 anni, Sabato Romano, che poi ha tentato di togliersi la vita. L’uomo è ora piantonato in stato di arresto in ospedale. Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, l’anziano ha colpito al collo e al torace la donna, che si trovava a letto nel momento in cui è stata uccisa. Poi con la stessa arma si è ferito all’addome ma senza riuscire nel tentativo di togliersi la vita. Ad allertare i soccorsi è stata la badante della coppia che, giunta nell’abitazione, ha scoperto quanto accaduto.
Si indaga invece per fare luce sulla morte di Assunta Abbruzzese, la 50enne trovata senza vita all’alba di ieri nella sua abitazione di via don Carlo La Mura, ad Angri. La donna, vedova da qualche tempo, aveva due figli, di 32 e 28 anni. E’ stato proprio uno dei due, 32enne, a lanciare l’allarme intorno alle 5.30. Il cadavere della donna – sul quale sono state trovate diverse ferite da taglio – era riverso a terra. Da un primo esame esterno, si ipotizza che il decesso possa risalire alle 24 ore precedenti il ritrovamento. Un’ipotesi che potrà essere confermata soltanto dall’autopsia. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su donne uccise
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