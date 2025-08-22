Due campioni della Società Sportiva AD Fiorentina Pattinaggio si preparano a Sanza.
Ha scelto l’aria salubre della vetta della Campania, il Monte Cervati, ed il mare del Golfo di Policastro, per la preparazione al prossimo Trofeo delle Regioni, che si terrà a Massa, in Toscana, il prossimo 18-19 settembre 2025, il piccolo campione della Società Sportiva AD Fiorentina Pattinaggio, Lorenzo Peluso. Solo otto anni, una promessa assoluta del pattinaggio italiano, in questi giorni si sta allenando presso la palestra comunale di Sanza, insieme alla sorellina, piccola campionessa anch’ella, Marianeve Peluso, 11 anni, reduce di un ottimo sesto posto ai Campionati nazionali che si sono tenuti lo scorso luglio a Massa.
La struttura sportiva di Sanza è risultata essere il luogo ideale per i due campioncini toscani, vivono a Firenze, ma di origini sanzesi.
Metodo, abnegazione, impegno e sacrificio, sono queste le parole d’ordine dei due piccoli atleti che stanno perfezionando insieme, le coreografie e la preparazione atletica di Lorenzo che dovrà affrontare a metà settembre il delicatissimo impegno del Trofeo delle Regioni. Reduce dal grande successo a Misano Adriatico, l’8-18 giugno scorsi, al Memorial Filippini & Dall’Acqua AICS CSIT International MISANO 2025
Con la presenza di campioni di pattinaggio da tutta Europa, oltre 1000 gli atleti partecipanti, in rappresentanza di più di 100 società sportive. Il piccolo Lorenzo era salito sul gradino più alto del podio nella sua categoria.
