Due anziani investiti a Salerno mentre attraversano la strada. Un ragazzo investito in bici da un’auto pirata

Una vettura condotta da una ragazza, ieri sera, a Salerno nel quartiere di Torrione, in Piazza Gian Camillo Gloriosi, ha investito due anziani mentre attraversavano la strada.

Sul posto sono giunte  due ambulanze che hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi. Sul posto anche la Polizia ei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto. 

Paura, ieri pomeriggio, a Salerno, in via Gelsi Rossi, per un ragazzo che è stato investito da un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca che hanno condotto il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno.

Ha riportato una frattura ad una gamba. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire al conducente pirata, che rischia serie conseguenze per omissione di soccorso.

