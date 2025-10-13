Droni e sorveglianza di vicinato hanno migliorato la sicurezza delle zone collinari di Salerno. Il punto con Massimo Ronca

13/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Droni e videosorveglianza di vicinato hanno migliorato la sicurezza nelle zone collinari della città di Salerno. Si sono ridotti notevolmente i furti in abitazione che avevano esasperato gli animi dei residenti nei mesi scorsi.  Grazie alla collaborazione dei cittadini le forze dell’ordine riescono ad intervenire in tempo.

Abbiamo fatto un bilancio di queste iniziative con il portavoce del Comitato di Quartiere, Massimo Ronca, il qualche ci ha anche svelato che di recenti qualcuno ha cercato di manomettere le videocamere di sorveglianza.
Ascolta
Massimo Ronca su esito controlli di vicinato
