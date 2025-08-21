Droga nella scatola del caffè, un arresto sulla A2 del Mediterraneo

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ stato fermato in un’area di servizio dell’Autostrada A2 del Mediterraneo.

All’interno del veicolo, gli agenti hanno trovato quasi un chilo e mezzo di hashish, suddiviso in 15 panetti, nascosti all’interno di una scatola di caffè posizionata davanti al sedile passeggero; e 55 grammi di cocaina nascosta in una busta all’interno della portiera del guidatore.

