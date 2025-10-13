Droga in ambulatorio Ruggi a Salerno, indagini e ferma presa di posizione del direttore Verdoliva

Sono in corso indagini all’ospedale Ruggi di Salerno dopo la scoperta di otto involucri di cocaina nascosti in una vecchia videocassetta che era conservata in un ambulatorio dell’ospedale di Salerno. Un operatore socio sanitario, dopo aver notato i pacchetti sospetti, ha chiesto l’intervento del servizio di sorveglianza dell’ospedale.
Il direttore generale Ciro Verdoliva ha dichiarato “la nostra priorità è garantire un ambiente sicuro, rispettoso e integro per pazienti, operatori e cittadini, tutelando il prestigio, la credibilità e la missione di cura che da sempre contraddistinguono il Ruggi”.
Abbiamo commentato l’episodio con il direttore del quotidiano La Città di Salerno, Tommaso Siani.
