Droga e telefoni, arrestati due giovani di Pontecagnano al termine di un inseguimento. Erano nei pressi del carcere di Salerno

10/03/2026 Cronaca Nessun commento
Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri a Salerno al termine di un inseguimento avvenuto domenica sera tra il quartiere di Fuorni e la zona industriale di Salerno.

Un 28enne e un 21enne, di Pontecagnano, sono accusati di detenzione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme è scattato quando gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio a Fuorni hanno chiesto l’intervento del 112, segnalando la presenza di un drone che stava sorvolando la casa circondariale. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri che hanno intimato l’Alt ad un’auto che si stava allontanando a forte velocità. La vettura ha proseguito la corsa.

Durante la fuga i due uomini a bordo si sono liberati di un involucro, che recuperato dai militari, conteneva quasi un chilo tra hashish, cocaina e crack, telefoni cellulari e alcune sim.

L’inseguimento è terminato quando l’auto dei fuggitivi si è schiantata contro una vettura parcheggiata a bordo strada. I due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato. Si ipotizza che i due volessero utilizzare un drone per introdurre droga e cellulari nella casa circondariale. 

