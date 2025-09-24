Droga, due giovani di Nocera Inferiore arrestati a Mercato S. Severino

Due giovani di Nocera Inferiore, di 23 e 32 anni, sono stati arrestati nel corso di controlli antidroga a Mercato San Severino. I carabinieri li hanno trovati in possesso di circa 10 grammi di crack.
Sono stati fermati e controllati mentre erano su uno scooter. Avevano cercato di sottrarsi al controllo, ma poi bloccati dai militari sono stati scoperti con addosso 42 dosi di crack. L’arresto per entrambi è stato convalidato ma sono tornati liberi con divieto di tornare nella Valle dell’Irno.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.