Droga, due giovani di Nocera Inferiore arrestati a Mercato S. Severino

24/09/2025 Cronaca Nessun commento
Due giovani di Nocera Inferiore, di 23 e 32 anni, sono stati arrestati nel corso di controlli antidroga a Mercato San Severino. I carabinieri li hanno trovati in possesso di circa 10 grammi di crack.

Sono stati fermati e controllati mentre erano su uno scooter. Avevano cercato di sottrarsi al controllo, ma poi bloccati dai militari sono stati scoperti con addosso 42 dosi di crack. L’arresto per entrambi è stato convalidato ma sono tornati liberi con divieto di tornare nella Valle dell’Irno. 

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

