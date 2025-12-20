Droga davanti alle scuole, giro di vite del Comune di Salerno con servizi straordinari della Polizia municipale

20/12/2025 Cronaca Nessun commento
Giro di vite contro lo spaccio davanti alle scuole di Salerno: parte il piano “Sicurezza” finanziato dal Viminale. La Giunta comunale ha approvato il progetto “Scuole Sicure 2025-2026”, recependo fondi per oltre 30mila euro erogati dal Ministero dell’Interno. L’obiettivo, si legge nella delibera, è creare un cordone di protezione attorno agli istituti superiori per contrastare la vendita di stupefacenti.

Il piano operativo, concordato con la Prefettura, prevede fino al giugno 2026 un’intensificazione dei controlli della Polizia Municipale, con turni straordinari negli orari di ingresso e uscita presso il Liceo Ginnasio “Tasso”, il Liceo “Da Vinci”, il “Santa Caterina da Siena – Amendola” e l’Istituto “Alfano I”.

Accanto all’azione di contrasto, le autorità locali annunciano anche una fase di prevenzione: la campagna “Legalità è Libertà” coinvolgerà esperti dell’Asl in laboratori educativi sui rischi delle dipendenze rivolti a studenti e famiglie. 

