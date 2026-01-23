Droga, armi, esplosivi. Tre arresti nell’Agro nocerino. Trovato anche un ordigno esplosivo con radiocomando

Ulteriori dettagli sono emersi dall’operazione che ha portato al sequestro di droga, armi ed esplosivi nell’Agro nocerino. Sono stati arrestati dai carabinieri un uomo di 49 anni e due donne, di 52 e di 22 anni, indagati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di materiale esplosivo.
I carabinieri hanno trovato nella disponibilità degli arrestati 6 fucili, 5 pistole di vario calibro, munizionamento vario e tre ordigni esplosivi, uno dei quali dotato di sistema di attivazione mediante radiocomando, per la cui messa in sicurezza si è reso necessario l’intervento di carabinieri artificieri e antisabotaggio.
