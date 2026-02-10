Droga, armi e munizioni sequestrate a Giffoni Valle Piana, arrestato un uomo

Droga, armi e munizioni sono state trovate e sequestrate dai carabinieri a Giffoni Valle Piana. Arrestata anche una persona. Il tutto è partito da un controllo stradale alla vettura dell’arrestato eseguito con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno.
La perquisizione estesa poi alla casa dell’arrestato ha permesso di trovare circa 50 gr di cocaina, un coltello a scatto, un fucile, tre pistole di cui a salve modificate e pronte all’uso, due rivoltelle e munizionamento vario, oltre a 5mila euro in contanti.
