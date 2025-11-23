Drammatico incidente sulla A2 tra Eboli e Campagna, muoiono due giovani

E’ drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto, intorno alle 4 di questa mattina, sulla A2 del Mediterraneo, tra Eboli e Campagna in direzione sud.
Due giovani di Campagna di 22 e 30 anni hanno perso la vita.
Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, un’Audi, che è uscito di strada schiantandosi violentemente contro il guardrail. Sul posto due ambulanze del 118 ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare.
Sul luogo dell’incidente la polizia stradale di Eboli che ha effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica.
