Dossier Regionale sulle Povertà in Campania, sui dati allarmanti la riflessione del vescovo Antonio De Luca

“Nei nostri Centri di Ascolto Caritas dislocati in Campania notiamo che cresce sempre di più la richiesta di aiuti per le cure sanitarie da parte delle famiglie; molti, specie nelle aree interne, lamentano la lontananza dalle strutture sanitarie e il costo ritenuto alto dei trasporti. Una forma di sostegno minimo al reddito ci vuole, lo prevedono tutte le democrazie evolute per le famiglie bisognose”. E’ quanto ha sottolineato padre Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, delegato della Conferenza Episcopale Campana per il Servizio Carità, in relazione ai dati emersi dal “Dossier Regionale sulle Povertà in Campania” presentato ieri a Caserta.
Tra i dati più allarmanti, il 43,5% della popolazione campana si ritiene esposta a vulnerabilità significative. Il 13,5% dei cittadini rinuncia poi a curarsi, rispetto al 10% della media nazionale. Ciò si riflette anche sull’aspettativa di vita: in Campania si vive in media due anni in meno rispetto agli 83 anni di media nel resto d’Italia.
Il dossier denuncia poi sempre nel settore sanitario “lunghe liste d’attesa, carenze strutturali, personale insufficiente e un crescente ricorso alla sanità privata, con una spesa pro capite inferiore di circa 320 euro alla media nazionale.
Padre Antonio De Luca, questa mattina, è intervenuto in diretta per una riflessione sui dati del Dossier.
