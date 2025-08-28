Dossi per la sicurezza stradale, i sindaci della Costiera scrivono a Salvini

La Conferenza dei Sindaci della Costiera ha inviato al Ministro Salvini una richiesta formale per l’installazione di dossi rallentatori lungo la Statale 163, nei tratti a maggiore urbanizzazione.
Nella lettera, firmata dal presidente Fortunato Della Monica, si fa riferimento alla frequenza di incidenti, spesso mortali, causati dall’elevata velocità e dalla conformazione della strada, che non consente la realizzazione di marciapiedi o percorsi pedonali a protezione degli utenti più deboli. “L’installazione di dossi artificiali rappresenterebbe, seppur in deroga agli articoli del Codice della Strada, un fondamentale strumento per la sicurezza”, si legge nella lettera.
Ne abbiamo parlato con il Sindaco Della Monica.
