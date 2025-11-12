Dormitorio dei Saveriani a Salerno ancora chiuso, ma c’è un perchè. Il punto con il direttore dell’Ufficio Migrantes, Antonio Bonifacio.
Non ha ancora riaperto i battenti, il Dormitorio di via Acquaviva, nella struttura dei Missionari Saveriani a Salerno. L’ipotesi iniziale del 10 novembre come data per la riattivazione dell’accoglienza ai senzatetto, purtroppo, è sfumata, mentre al momento risultano esauriti i posti letto messi a disposizione dal Dormitorio della Caritas Diocesana, a fronte di una domanda crescente da parte delle persone in difficoltà. Mancano i volontari, eccola la risposta. Si sta provando infatti a rimettere su la squadra dei volontari, uomini di buona volontà per l’accoglienza dalle 20 alle 22 con turnazione settimanale o quindicinale. Uomini di buona volontà per la notte dalle 22 alle 7,30 con turnazione settimanale o quindicinale, donne ed uomini di buona volontà il sabato mattino per la cura degli spazi dalle 9 alle 12 anche a turnazione mensile. Abbiamo voluto capirne di più con il direttore dell’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Antonio Bonifacio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
