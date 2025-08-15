Doppia tragedia a Policastro, incidente stradale mortale e corpo senza vita sul guard rail

15/08/2025 Cronaca Nessun commento

Tragedia questa mattina nei pressi dello svincolo della Statale 18 per immettersi sulla variante alla Strada Statale 517 Bussentina, a Policastro Bussentino.

Un uomo di 65 anni, originario di Benevento, ha perso la vita. Era in sella al suo scooter insieme ad una donna, quando ha perso il controllo del mezzo. Il corpo dell’uomo è sbalzato a diversi metri di distanza morendo sul colpo. La donna che viaggiava con lui, invece, è stata trasportata in ospedale con ferite non gravi.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

L’incidente è avvenuto a pochi metri di distanza dal luogo in cui le Forze dell’Ordine si trovavano per le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, forse di nazionalità italiana di 65 anni, su un guard rail nei pressi dello svincolo di Policastro. La salma è stata trasportata all’ospedale di Sapri dove sarà sottoposta ad autopsia.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento