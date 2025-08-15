Doppia tragedia a Policastro, incidente stradale mortale e corpo senza vita sul guard rail

Tragedia questa mattina nei pressi dello svincolo della Statale 18 per immettersi sulla variante alla Strada Statale 517 Bussentina, a Policastro Bussentino.
Un uomo di 65 anni, originario di Benevento, ha perso la vita. Era in sella al suo scooter insieme ad una donna, quando ha perso il controllo del mezzo. Il corpo dell’uomo è sbalzato a diversi metri di distanza morendo sul colpo. La donna che viaggiava con lui, invece, è stata trasportata in ospedale con ferite non gravi.
L’incidente è avvenuto a pochi metri di distanza dal luogo in cui le Forze dell’Ordine si trovavano per le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, forse di nazionalità italiana di 65 anni, su un guard rail nei pressi dello svincolo di Policastro. La salma è stata trasportata all’ospedale di Sapri dove sarà sottoposta ad autopsia.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.