Dopo via Calenda una profonda buca si è aperta in via Laspro a Salerno, viabilità in tilt. Il punto con La Città di Salerno

Una nuova e profonda buca si è aperta ieri pomeriggio in via Valerio Laspro a poca distanza dall’altra che causa la chiusura dell’arteria da oltre una settimana in via Calenda.
Sul posto tecnici comunali e polizia municipale. Gli addetti dell’acquedotto sono al lavoro, si cerca di capire se anche in questo caso sia stato un problema alla condotta fognaria ad aver generato il cedimento della sede stradale. La situazione ha imposto una riorganizzazione della viabilità: al momento si circola ai lati dell’ostacolo, con l’indicazione di lasciare libero il passaggio sul lato destro per consentire il transito in sicurezza e le operazioni di intervento.
Oggi, attraverso ulteriori verifiche, si comprenderà come intervenire. Abbiamo fatto il punto con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Tommaso Siani su nuova buca in via Laspro
