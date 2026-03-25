Dopo tre anni, arriva a conclusione il progetto europeo DiversHUBility. Occasione per inclusione lavorativa a persone con disabilità

25/03/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Dopo tre anni, è arrivato a conclusione il progetto europeo DiversHUBility, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+.

Il progetto, sviluppato nell’arco di tre anni (2023–2026), ha coinvolto un partenariato internazionale composto da università, enti di ricerca e organizzazioni europee, con l’obiettivo di sviluppare strumenti, competenze e opportunità a supporto dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

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Capofila del progetto è il Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Giulia Savarese, intervenuta a Radio Alfa.

Il prossimo 27 marzo alle 9:30, presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, si terrà il DiversHUBility Award, evento conclusivo del progetto. Occasione anche per valorizzare le idee progettuali sviluppate da persone con disabilità provenienti da tutta Europa, attraverso la cerimonia di premiazione del DiversHUBility Award

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progetto disabilità
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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