Dopo tre anni, arriva a conclusione il progetto europeo DiversHUBility. Occasione per inclusione lavorativa a persone con disabilità

Dopo tre anni, è arrivato a conclusione il progetto europeo DiversHUBility, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+.
Il progetto, sviluppato nell’arco di tre anni (2023–2026), ha coinvolto un partenariato internazionale composto da università, enti di ricerca e organizzazioni europee, con l’obiettivo di sviluppare strumenti, competenze e opportunità a supporto dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
Capofila del progetto è il Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Giulia Savarese, intervenuta a Radio Alfa.
Il prossimo 27 marzo alle 9:30, presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, si terrà il DiversHUBility Award, evento conclusivo del progetto. Occasione anche per valorizzare le idee progettuali sviluppate da persone con disabilità provenienti da tutta Europa, attraverso la cerimonia di premiazione del DiversHUBility Award
Ascolta
progetto disabilità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.