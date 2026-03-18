Dopo sei mesi, Nicolò trova una scuola. Il racconto a Radio Alfa della mamma, Annarita Ruggiero

Ne abbiamo parlato molte volte in questi ultimi sei mesi. La storia di Nicolò a Radio Alfa.
Ora la buona notizia. Dopo sei mesi, Nicolò può finalmente mettere alle spalle le tensioni. L’istituto comprensivo «Alfano-Quasimodo» di Salerno ha deciso di accoglierlo. Sei mesi difficili che hanno visto la sua mamma, Annarita, determinata e sempre in prima linea, che ora parla con serenità di un nuovo avvio. Nicolò ha 13 anni, è un ragazzino autistico che negli ultimi 11 anni, grazie a una terapia intensiva riabilitativa sanitaria e sociale, a una progettualità accurata e a obiettivi condivisi, ha conquistato traguardi che sembravano impossibili. Frequentava il secondo anno della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, aveva ottimi voti, era ben inserito nei vari ambienti di vita e rappresentava una speranza per tante altre famiglie. A settembre dello scorso anno però ha scoperto che il suo docente di sostegno, formato sulle sue specificità dopo tre anni di lavoro fianco a fianco, era stato cambiato. Per lui – artista pluripremiato, come racconta la mamma – è stato un colpo durissimo. Mesi di disagio per la perdita della figura di riferimento stabile. Una sofferenza resa più grave, spiega la mamma, dal fatto che suo figlio continuava a vedere nella stessa scuola il suo insegnante. Così dal 6 febbraio scorso Nicolò ha smesso di frequentare la sua scuola. Una decisione sofferta. Ma la mamma non si è arresa ed ha avviato una battaglia per trovare una nuova scuola per suo figlio. Il caso di Nicolò che suona il pianoforte, canta, recita, rilascia interviste, pratica diversi sport e adora viaggiare con interessi speciali molto funzionali, è arrivato anche in Parlamento. Annarita, infatti, ha lanciato un appello ai ministri Valditara e Locatelli e al governatore della Campania, Fico. “Ora Nicolò ha una nuova scuola, si tratta di un primo risultato positivo – dice con soddisfazione Annarita – c’è ancora strada da fare”. I dettagli di questa vicenda raccontati in diretta a Radio Alfa da Annarita Ruggiero
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Annarita su Nicolò
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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