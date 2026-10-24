Dopo la protesta dei camionisti ora manifestano i tassisti. Il punto con Gaetano Ricco di Radio Taxi Salerno

Rimossi i presidi degli autotrasportatori i tir hanno ricominciato a trasportare merci e carburanti. Ci vorrà qualche giorno perché la situazione torni alla normalità in supermercati e distributori. Il presidente di Federdistribuzione, Carlo Buttarelli, sui danni economici provocati dai blocchi, parla di “decine di milioni di euro nelle Regioni coinvolte”.
Ma finita la protesta dei camionisti, parte quella dei tassisti, anche loro strozzati dal caro carburanti. Per lunedì è fissato a Roma un presidio davanti al ministero dei Trasporti. Martedì si vedranno a Firenze. E lo sciopero dei taxi non è un’ipotesi remota. Con le tariffe amministrate dai Comuni, i tassisti non possono scaricare sui clienti i rincari record di benzina e gasolio: i costi li pagano interamente i lavoratori, i cui margini sono azzerati.
Chiedono al governo l’estensione del “Gasolio Professionale”, un fondo di compensazione straordinario e incentivi per la transizione green. Per parlarne, questa mattina, abbiamo ospitato Gaetano Ricco, presidente del Cotasa-Claai-Radio Taxi Salerno.
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Gaetano Ricco su situazione tassisti
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