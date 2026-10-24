Dopo la protesta dei camionisti ora manifestano i tassisti. Il punto con Gaetano Ricco di Radio Taxi Salerno

24/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Rimossi i presidi degli autotrasportatori i tir hanno ricominciato a trasportare merci e carburanti. Ci vorrà qualche giorno perché la situazione torni alla normalità in supermercati e distributori. Il presidente di Federdistribuzione, Carlo Buttarelli, sui danni economici provocati dai blocchi, parla di “decine di milioni di euro nelle Regioni coinvolte”.

Ma finita la protesta dei camionisti, parte quella dei tassisti, anche loro strozzati dal caro carburanti. Per lunedì è fissato a Roma un presidio davanti al ministero dei Trasporti. Martedì si vedranno a Firenze. E lo sciopero dei taxi non è un’ipotesi remota. Con le tariffe amministrate dai Comuni, i tassisti non possono scaricare sui clienti i rincari record di benzina e gasolio: i costi li pagano interamente i lavoratori, i cui margini sono azzerati.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Chiedono al governo l’estensione del “Gasolio Professionale”, un fondo di compensazione straordinario e incentivi per la transizione green. Per parlarne, questa mattina, abbiamo ospitato Gaetano Ricco, presidente del Cotasa-Claai-Radio Taxi Salerno. 

Ascolta
Gaetano Ricco su situazione tassisti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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