Donne, vino e intelligenza artificiale, presentato a Vinitaly il report di Le Donne del Vino Campania e Rural Hack 

Presentato a Vinitaly il report promosso da Le Donne del Vino Campania e realizzato con il Coordinamento scientifico di Rural Hack su donne, vino e intelligenza artificiale.
Dal report emerge che oggi il 59% delle imprese non la utilizza ancora, ma il 91% dichiara di volerla adottare. Il 53% delle imprese segnala la mancanza di competenze interne come limite più rilevante, il 75% indica nella formazione la priorità per il futuro e il 47% dichiara di non avere una figura dedicata al digitale. Non una semplice fotografia di settore, ma un’indagine che mette in luce una soglia decisiva: quella in cui il vino è chiamato a misurarsi con l’intelligenza artificiale, la sostenibilità, la qualità della relazione e una diversa forma di leadership.
La ricerca è stata coordinata da Fabiana Mango, ricercatrice di Rural Hack, che ha messo in evidenza come il comparto analizzato appare dinamico, consapevole, aperto all’innovazione, ma ancora attraversato da fragilità organizzative che rischiano di rallentare il salto di qualità.
Il dato più forte riguarda l’intelligenza artificiale. Oggi il 59% delle imprese non la utilizza ancora, ma il 91% dichiara di volerla adottare in futuro. È il numero che più di ogni altro racconta il momento storico che stiamo attraversando. Non perché segnali un ritardo, ma perché rivela una soglia culturale. Le aziende sentono che l’AI non sarà un dettaglio, ma non hanno ancora, in molti casi, le condizioni per integrarla in modo stabile nei propri processi decisionali e organizzativi. Il 91% delle aziende dispone di un sito web, l’84% utilizza i social media, il 94% usa la fatturazione elettronica. La digitalizzazione, dunque, è già presente. Ma è una presenza che riguarda soprattutto la comunicazione e la gestione amministrativa. Meno evidente appare la sua integrazione nei processi strategici, produttivi e decisionali. In altre parole, il digitale c’è, ma non sempre è ancora diventato architettura. È più uno strato operativo che una struttura di governo. Anche sul fronte della sostenibilità il report mostra un passaggio importante. Il 66% delle imprese registra una riduzione degli impatti ambientali, il 59% una diminuzione dei costi e il 41% un aumento della produttività. Questo significa che, almeno in questo campione, la sostenibilità non è più soltanto un linguaggio reputazionale. È una pratica che genera effetti concreti, economici oltre che ambientali. Il principale ostacolo alla trasformazione, dunque, non è la mancanza di tecnologia, ma la carenza di competenze e di strutture adeguate. Il 53% delle imprese segnala la mancanza di competenze interne come limite più rilevante, il 75% indica nella formazione la priorità per il futuro e il 47% dichiara di non avere una figura dedicata al digitale.
Il report è scaricabile gratuitamente online sul sito di Rural Hack https://www.ruralhack.org/donne-vino-futuro-vinitaly-report-ai-sostenibilita-campania/
A Radio Alfa è intervenuta Gilda Guida Martusciello, delegata campana dell’Associazione Le Donne del Vino, ricordando che “le donne del vino non rappresentano solo una presenza nel settore, ma una forza che sta accompagnando la sua trasformazione. È un passaggio importante, perché rifiuta l’idea di una presenza meramente testimoniale e riconosce invece una funzione attiva di orientamento. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l’idea che innovare non significa perdere identità, ma trovare nuovi modi per custodirla”.
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gilda martusciello
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