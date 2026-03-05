Donne pagate meno degli uomini, la segretaria generale della Cisl-Salerno spiega le cause

05/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
In prossimità della Giornata internazionale della donna, l’INPS ha acceso i riflettori sulla condizione del lavoro femminile in provincia di Salerno.

Il report evidenzia che le donne diplomate e laureate superano numericamente gli uomini, ma questo vantaggio formativo non si traduce in pari opportunità nel mercato del lavoro.

Dai dati disponibili risulta che solo la metà delle donne in provincia di Salerno ha un’occupazione rispetto al 77% degli uomini. A ciò si aggiunge la questione salariale. A parità di grado e mansione, le retribuzioni femminili risultano ancora inferiori rispetto a quelle dei colleghi uomini. Proprio per cercare di capire i motivi di questa disparità salariale abbiamo ospitato in diretta Marilina Cortazzi, segretaria generale Cisl-Salerno.
