Donne pagate meno degli uomini, la segretaria generale della Cisl-Salerno spiega le cause

In prossimità della Giornata internazionale della donna, l’INPS ha acceso i riflettori sulla condizione del lavoro femminile in provincia di Salerno.
Il report evidenzia che le donne diplomate e laureate superano numericamente gli uomini, ma questo vantaggio formativo non si traduce in pari opportunità nel mercato del lavoro.
Dai dati disponibili risulta che solo la metà delle donne in provincia di Salerno ha un’occupazione rispetto al 77% degli uomini. A ciò si aggiunge la questione salariale. A parità di grado e mansione, le retribuzioni femminili risultano ancora inferiori rispetto a quelle dei colleghi uomini. Proprio per cercare di capire i motivi di questa disparità salariale abbiamo ospitato in diretta Marilina Cortazzi, segretaria generale Cisl-Salerno.
Ascolta
Marilina Cortazzi su gap salariale donne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.