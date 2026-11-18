Un uomo è stato sottoposto a fermo dalla Procura di Nocera Inferiore in quanto ritenuto responsabile dell’uccisione di Elda Capuano, 88 anni, avvenuta a Castel San Giorgio. Il presunto assassino è un cugino della vittima, cui viene contestato il reato di omicidio aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dei carabinieri, la donna è stata accoltellata più volte e, poi, trovata senza vita nella propria abitazione da un nipote. Il presunto assassino durante l’interrogatorio avrebbe ricostruito in maniera “lucida e dettagliata” il delitto.
Il movente sarebbe il fatto che la donna si fosse intromessa in un litigio familiare tra lui e sua moglie, a seguito del quale la consorte si era allontanata da casa. L’uomo avrebbe fatto trovare anche l’arma utilizzata: un coltello con impugnatura a noccoliera, poi sequestrato. Il delitto si sarebbe consumato dopo le 22 di lunedì sera. Sul corpo della donna almeno una decina di coltellate. Il provvedimento di fermo deve essere sottoposto a convalida da parte del gip del Tribunale di Nocera Inferiore.
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